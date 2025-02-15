حملت رسالة عيد الحب التي أرسلها البيت الأبيض، الجمعة، تهديدا للمهاجرين المحتملين الذين يفكرون في التوجه إلى الولايات المتحدة من دون التأشيرات والأوراق المطلوبة.

وجاء في الرسالة التي نشرت على حسابات البيت الأبيض الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: «الورود حمراء وزهرات البنفسج زرقاء. تعالى إلى هنا (الولايات المتحدة) بشكل غير قانوني وسوف نرحّلك».

واكتست الرسالة باللون الوردي مع قلوب حمراء، كما ظهر وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوكالة المكلفة الإشراف على الحدود الأمريكية توم هومان، وهما عابسان، مما يعطي إيحاء بأن التهديد صادر عنهما.

Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وبدأت إدارته مؤخرا في إرسالهم إلى معتقل غوانتنامو سيئ الصيت.

ووفق موقع «أكسيوس»، سرّعت إدارة ترامب إنفاذ قوانين الهجرة في المناطق الداخلية من البلاد، مع مداهمات دائرة الهجرة والجمارك في المدن والبلدات البعيدة عن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال توم هومان، مسئول الحدود في إدارة ترامب، إن نحو 14 ألف مهاجر أُوقفوا في الأسابيع الثلاثة منذ تولي ترامب منصبه، لافتًا إلى أن «الغالبية العظمى منهم لديهم تاريخ إجرامي».



وأشار إلى أن «المعابر الحدودية غير القانونية انخفضت بنسبة 92 في المائة»، منذ 20 يناير الماضي.