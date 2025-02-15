نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بالتزامن مع انتهاء مهلة ترامب لحماس

كشف إعلام عبري نقلا عن مصادر، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية هاتفية مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وذكر موقع "والا" العبري، أن المشاورات الأمنية سيشارك بها نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن يجرى الاجتماع في وقت لاحق مساء اليوم، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن المشاورات ستبدأ في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة ترامب، التي بموجبها يجب على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها أو سينتهي وقف إطلاق النار في غزة.

كان الرئيس الأمريكي هدد، الثلاثاء الماضي، بأنه في حال لم تتم إعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة بحلول الساعة 12 ظهر اليوم السبت، فإنه سيعلن إلغاء وقف إطلاق النار.

وتوعّد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أبرزته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بما سماه "جحيم حقيقي" إذا لم تفرج حركة حماس عن كل المحتجزين في قطاع غزة.