سوريا: اعتقال قيادي في تنظيم داعش جنوب دمشق

أعلن جهاز الاستخبارات السوري، اليوم السبت، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش في ريف دمشق.

وقال مصدر في جهاز الاسـتخبارات السوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) "تمكنا من القبض على أبو الحارث العراقي القيادي في تنــظيم داعــش والذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى ولاية العراق، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، والذي يعتبر مسؤولاً عن تجهيز الهجمات الإرهابية ".

وأكد المصدر أن "الخلية التي تم إحــباط مخططها في استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي".

وكشف المصدر عن أن "العراقي يقف وراء التخطيط لعدة عمليات كان أبرزها اغــتيال القيادي ميسر الجبوري وعدة اغــتيالات أخرى".

وقتل ميسر علي موسى عبد الله الجبوري وهو من الجنسية العراقية والمعروف أبو ماريا القحطاني وهو قيادي في هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة في 4 أبريل الماضي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف المصدر أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات النوعية لمــلاحقة خلايا تنــظيم داعــش في المنطقة، حيث اعــتُقل عدد من أعضاء خــلايا حاولت تنفيذ عــمليات إجــرامية في مناطق عدة ".

وكان جهاز الاستخبارات العامة في سوريا كشف في 11 من الشهر الماضي عن إحباط محاولة تفجير من قبل تنظيم داعش داخل مقام السيدة زينب جنوب دمشق.