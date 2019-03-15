وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: ماي تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر

أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت تطلع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لمزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب المصري حيال العديد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبلدين، مثمناً الدور المصري المحوري في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر الوزير البريطاني - خلال لقائه السفير طارق عادل سفير مصر في لندن الخميس، عن تقدير رئيسة الوزراء "ماي" البالغ للحفاوة وحسن الاستقبال المصري خلال مشاركتها في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الثقة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي أسهمت بشكل ملموس في إنجاح فعاليات القمة.

من جانبه، أكد السفير طارق عادل على الأولوية الكبيرة التي توليها مصر للموضوعات التي تناولتها القمة، والتي جاءت في توقيت شديد الأهمية، مشيرا إلى المتغيرات والتحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي، والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة لمواجهتها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، وأهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، حيث تعتبر بريطانيا من أكبر الدول المستثمرة في مصر.