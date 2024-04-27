تحدث حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار البن في مصر، وكذلك شكاوى المستهلكين بشأن انخفاض جودة البن الأسواق.

وقال في تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر شاشة القناة الأولى، مساء الجمعة، إن ارتفاع أسعار البن في مصر يعود في المقام الأول إلى أزمة عالمية تواجه محصول البن.

ولفت إلى ارتفاع أسعار البن في بورصات السلع العالمية نتيجة الجفاف، قائلا: «الأسعار العالمية في بورصة لندن ونيويورك هذه الأيام ترتفع بطريقة جنونية».

وأكد أن الجفاف الشديد نتيجة التغيرات المناخية تسبب في حدوث أضرار جسيمة بمحاصيل البن بشكل كبير كما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، لافتا إلى انخفاض محصول البن الفيتنامي بنسبة 15% هذا العام.

وأوضح أن شعبة البن خفَّضت أسعار البن في مصر بنسبة 15% خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب انخفاض سعر الدولار، موضحا أن الأسعار تتراوح حاليًا بين 400 جنيه للكيلو للبن السادة، و500 إلى 520 جنيها للبن المحوج.

ونفى «فوزي» انتشار ظاهرة غش البن في الأسوق، مؤكدا أن حالات الغش قليلة جدا، قائلا: «البن في السوق جيد لكن الناس متخوفة من وقت ظهور كلام عن غش البن، حالات الغش قليلة جدا، وهي من جانب فئة من الدخلاء على المهنة دخلت لتحقيق أرباح وليس لديهم عناوين أو أماكن».