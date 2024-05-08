قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة ترتفع إلى 8640 منذ 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، وبيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وطولكرم، وجنين، والقدس.

ونوه أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأشار إلى أن الاحتلال قد أعاد اعتقال مجموعة من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلين إداريين.

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 8640، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.