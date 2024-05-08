استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقرر أسعار البصل ليتراوح الكيلو بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرر أسعار الجزر لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 4 إلى 7جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرر أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وثبتت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرر أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 16 إلى 26 جنيها.

وسجل سعر العنب البناتى ما يترواح بين 30 إلى 60 جنيها

وسجل سعر التفاح البلدى ما يترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وثبتت أسعار الجوافة لتتراوح بين 15 إلى 35 جنيها.

واستثر سعر الرمان ليترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقرر أسعار الفراولة لتترواح بين 10 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر الكانتلوب ليترواح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.