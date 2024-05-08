متحدث الخارجية: من مصلحة إسرائيل استقرار المنطقة والعيش في سلام مع جيرانها

متحدث الخارجية: إقامة دولة فلسطينية مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون عربية



أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح هو المعبر الأساسي والأكثر قدرة واستعدادا لإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والقدر الكافي؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أنه «إذا كان هناك من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن معبر رفح من خلال وسائل أخرى، مثل الممر أو الرصيف البحري، فهذا خطأ في التقدير».

وشدد على ضرورة التعامل مع الوضع الفلسطيني بمسؤولية واحترام إنسانية الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التصعيد والتوتر بالتزامن مع بدء مفاوضات الهدنة، متابعا: «إسرائيل جزء من هذه المنطقة، ولا شك أن من مصلحة إسرائيل أن تستقر هذه المنطقة وتعيش إسرائيل في سلام مع جيرانها بالمنطقة، وأول هولاء الجيران هم الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن «إقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون مصلحة عربية»، مضيفا أنه «على المسؤولين في إسرائيل أن يتعاملوا مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوقا مشروعة، وأن يدركوا أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة ستقام عاجلا أم آجلا، وأن الأسلوب الأمثل عبر التفاوض والإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق رؤية حل الدولتين».