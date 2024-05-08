 إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات إلى غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 10:34 ص

أعادت إسرائيل، صباح الأربعاء، فتح معبر كرم أبو سالم، بعدما أغلقته الأحد إثر إطلاق حماس صواريخ على موقع عسكري قربه.

وحسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش في المعبر للدخول إلى غزة قادمة من مصر.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم سيُعاد فتحه الأربعاء.

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسئوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود من جراء الهجوم، زاعمًا أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة.

ويعد معبر كرم أبو سالم إحدى البوابات الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

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