استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 54 إلى 60 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيها.

كما ثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 530 إلى 620 جنيها.

وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 100 إلى 290 جنيها.

استقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 100 إلى 130 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.