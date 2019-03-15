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عرضت فضائية «العربية»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للحظات الأولى داخل مسجد النور أحد المسجدين الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش بنيوزلندا.

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

كما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، بخلاف المصابين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال، موضحة أنه تقرر تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.