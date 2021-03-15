الاتحاد السكندري يرتقي للمركز الرابع بالفوز على البنك الأهلي

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب المقاولون العرب لملاقاته في الجولة 16 من مسابقة الدوري.

سجل روماريو ويليامز هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للاتحاد عن طريق داميان لوي في الدقيقة 56، بعدما أكدت وجود اللاعب في موقف تسلل.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة محتلا بهم المركز الرابع عشر.