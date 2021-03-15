تايلاند تسجل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27 ألفا وخمس حالات منذ بداية ظهور الوباء هناك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية القول، إن الحالات الجديدة تتضمن 59 إصابة تم اكتشافها من خلال الاختبارات النشطة، بالإضافة إلى أربع إصابات فقط لوافدين من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 87 حالة.

يشار إلى أن تايلاند تعمل على تكثيف فحوص الكشف عن إصابات كورونا في عاصمتها بانكوك لاحتواء تفشي عنقودي جديد للفيروس مرتبط بأحد الأسواق، وذلك قبل أسابيع فقط من تنظيم أكبر مهرجان في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف مجموعة الإصابات في سوق بانج خاي في بانكوك، وهو مجمع كبير يحتوي على ستة أسواق صغيرة ومئات البائعين والمتسوقين.

ويأتي الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات الجديدة قبل أسبوع من مهرجان سونجكران الشهر المقبل، عندما يعود ملايين التايلانديين إلى مسقط رأسهم أو يسافرون مع عائلاتهم إلى مقاطعات أخرى.