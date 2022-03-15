 مسارات جديدة لمشروع حافلات مكة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج - بوابة الشروق
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مسارات جديدة لمشروع حافلات مكة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج

مكة المكرمة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:12 ص

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الثلاثاء، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة)، المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة، الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتدادا لمنطقة البحيرات، واستخدم المسارات الجديدة سكان وزوار مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر.

وأوضح المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرمة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ستعمل على مدار 22 ساعة يومياً عند اكتمال المشروع، مبيناً أن المسارات الحالية ستعمل خلال شهر رمضان المقبل وموسم حج هذا العام بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج.

وقال إنه من المقرر استكمال مشروع حافلات مكة بكل مساراته خلال العام 2022، ويعد المشروع من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، حيث يشتمل المشروع على تطوير البنية التحتية من بناء المحطات المركزية والتوقف، وجسور ومعابر المشاة، وتحسين الطرق، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرمة.


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