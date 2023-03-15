وزير الخارجية الأمريكي يصل إثيوبيا

أصبح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أحدث مسئول أمريكي يزور أفريقيا، ضمن توجه أوسع نطاقا من جانب واشنطن لاعادة التواصل مع قادة القارة، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية وأزمة اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بلينكن وصل العاصمة الأثيوبية أديس آبابا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقى برئيس الوزراء آبي أحمد اليوم الأربعاء لمناقشة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي لانهاء الحرب الأهلية التي استمرت عامين. كما سوف يلتقى بلينكن بالأطراف المعنية بوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مجموعة من الزيارات التي يقوم بها مسئولون أمريكييون لأفريقيا في ظل مخاوف بشأن نفوذ الصين و أفراد مجموعة فاجنر الروسية في القارة.