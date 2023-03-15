الإعدام لمتهمين بقتل طفل لسرقة توكتوك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الأربعاء، "م.ع.ر"، و"م.م.ش"، سائقا "توكتوك" بالإعدام شنقا وسجنهما لمدة 3 أعوام بتهمة تعاطي المخدرات، وحبس "م.م.ع"، عربجي، عامين؛ لاتهامهم بقتل وسرقة "م.إ.م"، 15 عامًا.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 16402 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بالعثور على جثة شخص مُلقاة بأحد المصارف الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين "الأول والثاني" عقدا العزم، وبيتا النية لقتل المجني عليه، حيث استدرجاه بمركبة "التوكتوك" بدعوى توصيلهما إلى أحد المناطق النائية، واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني، وقام بلفه حول عنق المجني عليه، وجذبه بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تخلصا من جثته بإلقائها في أحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة، والحشائش، بقصد إخفائه، ثم استولوا على مركبة "التوكتوك"، وبيعه إلى المتهم الثالث، وتحصلوا على مبلغ مالٍ بخس مقابله.

ولفتت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى أنه وبتتبع تحركات المتهمين تم ضبطهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بالحادث، وبيع "التوكتوك" للمتهم الثالث، فتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن جثمان المجني عليه تعرض لحز بالعنق يشير عمقه ودكانته إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق، مما أدى إلى كسر في العظم اللامي.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المُقدم بعضوية المستشارين: أحمد عزت مزيد، وأسامة النبوي الصباغ، ورفيق رؤوف بنهام، وكلًا من: عمرو عارف، وهيثم فخري، وكيلا النائب العام، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.