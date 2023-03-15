وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع مع الأئمة لبحث استعدادات شهر رمضان

اجتمع الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، بأئمة إدارات الرمل و المنتزة)، لبحث استعدادات المساجد لاستقبال المرتادين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل الأوقاف، على أهمية دور الإمام المجتمعي والخدمي كعنصر فعال ومؤثر في المجتمع مشددا على أهمية توعية الجمهور بمشروع صكوك الإطعام والذي يعد من أهم المشروعات القومية والخدمية والمجتمعية التي تتبناها الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وتعد صورة من صور التكافل المجتمعي العملية.

كما قام وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف شرق للاطمئنان على سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمساجد والتأكد من انتظام حضور السادة الأئمة والعمال.