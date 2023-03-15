ياسمين صبري: الجمهور مبسوط من الكابلز بتاعي أنا ومحمد إمام وهنعمل شغل أحسن

علقت الفنانة ياسمين صبري، على تكرار أعمالها مع النجم محمد إمام، مؤكدة أنها ستظهر في عمل سينمائي مقبل مع الفنان محمد إمام هذا العام سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك، منوهة بأن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام ويشاركهم النجم ماجد الكدواني.

وأضافت "صبري"، خلال تصريح خاص لـ"حديث القاهرة"، نقلته الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحب وتتحمس للمشاركة في أعمال فنية مع الفنان ماجد الكدواني، متابعة: "الجمهور مبسوط من الكابل.. أنا ومحمد إمام.. ده أهم حاجة".

وأوضحت أن رد الفعل الجمهور على تكرار مشاركتها مع الفنان محمد إمام كان جيدا، معقبة: "عرفوا إن الكابل ده لذيذ.. متوقعة إننا هنعمل حاجة أحسن من اللي فاتت".

وعن مشاركتها في فيلم "بعبع" مع الفنان أمير كرارة، أشارت إلى أن هذا الفيلم "به بعض من السلام النفسي في بيئة العمل والجميع يحترموا بعضهم، وسيتم إذاعته في عيد الأضحى".