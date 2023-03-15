ضبط مسجل خطر يسرق الهواتف من المواطنين بعابدين

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر لممارسة نشاطا إجراميا، فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بعابدين.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية، بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية لدى صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة – الكائنة بدائرة القسم.

ضُبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف اعترف بسرقته من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بأسلوب "المغافلة".

كما أقر المتهم بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.