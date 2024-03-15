ارتفاع حصيلة قتلى هجوم جماعة الشباب على فندق في مقديشو إلى 13

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي نفذته جماعة الشباب الإرهابية في الصومال على فندق قريب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو إلى 13 قتيلا.

وسيطرت قوات الأمن على الوضع بعد 13 ساعة، صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن خمسة إرهابيين بين القتلى. وأصيب في الهجوم أكثر من 30 شخصا بينهم أربعة من أعضاء البرلمان.

وقاد انتحاري سيارة ممتلئة بالعبوات الناسفة أمام المبنى الليلة السابقة. ثم اقتحم مقاتلو الشباب الفندق الشهير بين النخبة السياسية في المدينة.

وكان الفندق هدفا لعديد من هجمات الشباب في الماضي، رغم أنه يقع في منطقة بالمدينة خاضعة لمستوى مرتفع من الأمن حيث أن موقعه مقابل للقصر الرئاسي.

وزادت هجمات الشباب بالفعل في السنوات الأخيرة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل خمسة أيام.

وسعت المليشيا الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة إلى استعادة الأرض في مقديشو بعدما تم صدها في السنوات الأخيرة؛ ما أعطى سكان العاصمة فترة من الاستقرار النسبي.