بعدما بدأ هشام (أكرم حسني) عمله كأب، وتعامل مع الكثير من الأطفال، كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "بابا جه" عن بداية تحوّله لأب مثالي يحاول أن يؤثر في حياة الأطفال الذين يتولى مسئوليتهم، وذلك من خلال تعامله مع أسرة صلاح (محمود البزاوي) والتي بدأ أن يؤثر في حياة أولاده وبناته إيجابيًا لدرجة جعلتهم يتعلقون به.

كما اتفق هشام (أكرم حسني) مع ابنته جودي (لافينيا نادر) على أن لا تخبر والدتها بأمر زياد (سليم مصطفى) وسيقوم بعمل لها شعرية باللبن، ولكن عرفت زوجة هشام (نسرين أمين) بأنه لا يعمل على العربية، لتتوعد له وتكتشف كذبة وتخبره بأنها تنتظره على العشاء لتواجهه بالحقيقة.