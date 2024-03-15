محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة الأولي من رمضان بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق، وبحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجاءت الخطبة تحت عنوان "رمضان شهر الطاعات"، والتي حددتها وزارة الأوقاف ضمن أجندتها خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ بورسعيد التهنئة مع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما تحدث مع عدد من المواطنين حول ما تشهده المحافظة من أعمال تنموية في جميع المجالات وأيضا تطلعاتهم نحو مزيد من التطوير.