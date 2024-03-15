إصابة سائح ألماني جراء تعرضه لهجوم من كلب دنجو في جزيرة أسترالية

ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة، أن سائحا ألمانيا، أصيب بعد أن هاجمه كلب من فصيلة الدنجو، في جزيرة "كجاري" الأسترالية، شمال شرق بريزبن.

ووقع الحادث أمس الأول الأربعاء، بينما كان الرجل وثلاثة آخرون يزورون، جزيرة "كجاري"، التي كانت تعرف سابقا بجزيرة "فريزر" وهي أكبر جزيرة رملية في العالم مشهورة بكلاب "الدنجو".

وقالت خدمة "المتنزهات والحياة البرية" في كوينزلاند، في بيان إن المجموعة خرجت من سيارتها لتفقد عمق جدول ، قبل عبوره، عندما اقترب من الرجل كلب دنجو، لم يراه وعض ساقه اليمنى.

وأضاف البيان أن الرجل قفز على غطاء محرك السيارة للفرار من الحيوان.

وكانت إصابة الرجل سطحية ولم يحتاج إلى المزيد من العناية الطبية، بعد أن تم علاجه من قبل خدمة "إسعاف كوينزلاند".

جدير بالذكر أن هجمات كلاب فصيلة "الدنجو" على البشر أصبحت أكثر تكرارا، في الآونة الأخيرة، في الجزيرة وتم اللجوء للقتل الرحيم للعديد منها.

وتشير تقديرات سلطات ولاية "كوينزلاند" إلى أن ما بين 25 و30 مجموعة من كلاب "الدنجو"، تضم كل منها، ما بين 3 إلى 12 كلبا ، تعيش في جزيرة "كجاري".