 الأمطار الغزيرة تودى بحياة ما لا يقل عن 28 شخصا في باكستان - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 5:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

الأمطار الغزيرة تودى بحياة ما لا يقل عن 28 شخصا في باكستان

إسلام آباد - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:38 م

لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم اليوم الأربعاء بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في أكبر أقاليم باكستان، في ظل تحذيرات من تزايد سوء الطقس مستقبلا.

وقال فارق أحمد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ بإقليم البنجاب: "وقعت الوفيات نتيجة انهيار الأسقف خاصة في المناطق الريفية في البنجاب". وأضاف أحمد أن نحو 90 شخصا أصيبوا.

ويعد البنجاب أكبر أقاليم باكستان، حيث يرتبط الملايين بالزراعة ويعيشون في قرى.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية هذا العام 150 قتيلا، في حين أصيب أكثر من 300 شخص خلال أسابيع من هطول الأمطار المتقطعة، التي بدأت في 26 يونيو الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن هطول المزيد من الأمطار في يوليو الجاري وأغسطس المقبل سوف يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات غامرة.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك