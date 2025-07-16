إصابة شخصين إثر انهيار جسر مشاة في النمسا

انهار جسر مشاة على شاحنة في مدينة لينز النمساوية.

وقالت الشرطة، إنه تم تحرير شخصين من أسفل حطام الشاحنة بعد وقوع الحادث، اليوم الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء النمساوية، إن عملية الإنقاذ استغرقت عدة ساعات، وأصيب راكبا الشاحنة بإصابات خطيرة.

وتقول السلطات المحلية، إن الشاحنة المزودة برافعة اصطدمت بالجسر، الذي انهار مباشرة بعد ذلك فوق مقصورة الشاحنة.

وذكرت صحيفة "أوبرأوسترايشه ناخريشتن" الإقليمية، أن قطاع الإطفاء تعامل على الفور مع الحادث، وأرسل مجموعة كبيرة من المعدات التقنية بما في ذلك رافعات. وأضافت الصحيفة أنه لحسن الحظ أنه لم يكن هناك أي شخص على الجسر وقت الاصطدام.