 إصابة شخصين إثر انهيار جسر مشاة في النمسا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 5:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

إصابة شخصين إثر انهيار جسر مشاة في النمسا

فيينا - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:43 م

انهار جسر مشاة على شاحنة في مدينة لينز النمساوية.

وقالت الشرطة، إنه تم تحرير شخصين من أسفل حطام الشاحنة بعد وقوع الحادث، اليوم الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء النمساوية، إن عملية الإنقاذ استغرقت عدة ساعات، وأصيب راكبا الشاحنة بإصابات خطيرة.

وتقول السلطات المحلية، إن الشاحنة المزودة برافعة اصطدمت بالجسر، الذي انهار مباشرة بعد ذلك فوق مقصورة الشاحنة.

وذكرت صحيفة "أوبرأوسترايشه ناخريشتن" الإقليمية، أن قطاع الإطفاء تعامل على الفور مع الحادث، وأرسل مجموعة كبيرة من المعدات التقنية بما في ذلك رافعات. وأضافت الصحيفة أنه لحسن الحظ أنه لم يكن هناك أي شخص على الجسر وقت الاصطدام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك