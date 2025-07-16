وزير بريطاني: ستارمر يعمل على بناء علاقة مع ترامب قبيل لقائهما في أبردين

قال وزير بريطاني، إن رئيس الوزراء كير ستارمر بذل "جهدا كبيرا لغرس" علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعدما قال ترامب، إنه سيلتقي بستارمر في أبردين في وقت لاحق من الشهر الجاري خلال زيارة خاصة إلى اسكتلندا، وأضاف وزير شئون اسكتلندا إيان موراي، أن إجراء محادثات مع الرئيس هو "التصرف السليم"، حسبما، ذكرت وكالة الأنباء البرطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

وذكر أن الرسوم الجمركية الأمريكية والوضع في أوكرانيا قد يكونا ضمن جدول أعمال هذه المناقشات.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني بترامب، الذي أبدى دعمه مؤخرا لقطاع الغاز والنفط على حساب مشروعات طاقة الرياح.

وكان ترامب أشاد في مقابلة مع قناة "بي بي سي نيوز" بأبردين باعتبارها "عاصمة النفط" الأوروبية وقال: "يجب أن يتخلصوا من طواحين الهواء ويعودوا إلى النفط".