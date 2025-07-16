 وزير بريطاني: ستارمر يعمل على بناء علاقة مع ترامب قبيل لقائهما في أبردين - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 5:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

وزير بريطاني: ستارمر يعمل على بناء علاقة مع ترامب قبيل لقائهما في أبردين

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:34 م

قال وزير بريطاني، إن رئيس الوزراء كير ستارمر بذل "جهدا كبيرا لغرس" علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعدما قال ترامب، إنه سيلتقي بستارمر في أبردين في وقت لاحق من الشهر الجاري خلال زيارة خاصة إلى اسكتلندا، وأضاف وزير شئون اسكتلندا إيان موراي، أن إجراء محادثات مع الرئيس هو "التصرف السليم"، حسبما، ذكرت وكالة الأنباء البرطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

وذكر أن الرسوم الجمركية الأمريكية والوضع في أوكرانيا قد يكونا ضمن جدول أعمال هذه المناقشات.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني  بترامب، الذي أبدى دعمه مؤخرا لقطاع الغاز والنفط على حساب مشروعات طاقة الرياح.

وكان ترامب أشاد في مقابلة مع قناة "بي بي سي نيوز" بأبردين باعتبارها "عاصمة النفط" الأوروبية وقال: "يجب أن يتخلصوا من طواحين الهواء ويعودوا إلى النفط".

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك