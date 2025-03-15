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تعادل فريق أوكسير مع مضيفه فريق نيس (1-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الفرنسي، أمام أنظار محمد عبد المنعم.

وسجل نيس هدف التقدم عن طريق إيفان جويساند في الدقيقة 37، فيما أدرك فلوريان آيي التعادل لأوكسير في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأكمل نيس المباراة بعشر لاعبين بعد تعرض لاعبه ملفين باراد للطرد في الدقيقة 87.

ورفع نيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، يوم الأحد في قمة منافسات الجولة.

على الجانب الآخر، رفع أوكسير رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.