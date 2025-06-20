حقق فيلم ريستارت، أمس مليونا و221 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض، إلى 71 مليونا و610 آلاف جنيه، بما يوازي 556 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته تامر حسني، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمى جمال، وأحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت.

وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيما حقق فيلم "في عز الضهر" أمس 464 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته في يومين عرض إلى 922 ألف جنيه، بما يوازي 6 آلاف تذكرة.

الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته الفنان المصري العالمي مينا مسعود، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومى فؤاد، ومحمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وجرى تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.

الفيلم ينتمي إلى أفلام الجريمة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول شاب مصري ينخرط في عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر أعضائها، قبل أن يُكلّف بمهمة معقدة على الأراضي المصرية، ليجد نفسه ممزقًا بين انتمائه لوطنه ومحاولاته للبقاء وسط عالم ملىء بالتحديات القاسية.