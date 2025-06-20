محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين بحدائق القبة

يشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين بحي حدائق القبة، يرافقة اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا في الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين حيث تم استخراج ناجين اثنين حتى الآن، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخال من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض، كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.