إيرادات فيلم سيكو سيكو تتخطى 187 مليون جنيه

حقق فيلم "سيكو سيكو" أمس 173 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 11 أسبوع عرض إلى 187 مليونًا و154 ألف جنيه، بما يوازى مليون و415 ألف تذكرة.

ويحتل "سيكو سيكو"، المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، بعد أن كسر الرقم المسجل باسم فيلم "بيت الروبي" وهو 130 مليون جنيه، فيما يظل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" يحافظ على صدارة القائمة بفارق كبير، حيث حقق وقت عرضه حوالي 260 مليون جنيه.

فيلم "سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوي، فيما تدور أحداثه حول شخصيتين يقدمهما عصام عمر وطه دسوقي، حيث يجسد الأول دور شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر الثاني بشخصية Gamer، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.