  بابا الفاتيكان يحذر من آثار الذكاء الاصطناعي على التطور العقلي والروحي للأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 بابا الفاتيكان يحذر من آثار الذكاء الاصطناعي على التطور العقلي والروحي للأطفال

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:03 م

حذر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الجمعة، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر سلبا على التطور العقلي والعصبي والروحي للصغار خلال  التشديد على إحدى أولوياته خلال فترة بابويته

وأرسل أول حبر أعظم أمريكي في التاريخ رسالة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والأخلاق الذي عُقد جزء منه في الفاتيكان في علامة على اهتمام الكرسي الرسولي بالتقنيات الجديدة وما الذي تعنيه للإنسانية.

وقال ليو في الرسالة إن أي تطوير إضافي للذكاء الاصطناعي يجب تقييمه وفقا لـ"المعيار الأخلاقي الأعلى" المتمثل في الحاجة إلى الحفاظ على كرامة كل إنسان مع احترام تنوع سكان العالم.

ولفت إلى أن الأجيال الجديدة بالأخص هي الأكثر عرضة للخطر نظرا لأنها لم تشهد قط مثل هذا الوصول السريع إلى المعلومات.


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