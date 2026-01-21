قتلى وجرحى في تبادل هجمات بين روسيا وأوكرانيا واستهداف متواصل للبنية التحتية

أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا، الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل الهجمات بين الجانبين.

وقال حاكم مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إيفان فيدوروف، إن ثلاثة مدنيين قتلوا في ضربة روسية استهدفت المدينة. وأوضح أن الضحايا هم رجل /48 عاما/ وامرأة /43 عاما/ وجارهما /57 عاما/.

وأضاف فيدوروف أن الهجوم أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1500 مشترك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تكثيف ضرباتها على منظومة الطاقة الأوكرانية.

من جانبها، أفادت السلطات الروسية بسقوط قتلى كذلك. ففي مقاطعة بيلجورود، قُتل أحد العاملين لدى رئيس أمن المنطقة في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جرايفورون، بحسب ما قاله حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف.

كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، ألكسندر بوجوماز، عن مقتل شخصين آخرين جراء ضربة بطائرة مسيرة منفصلة، وذلك في منشور على تطبيق تليجرام.

وفي مكان آخر، أُصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بعدما اندلع حريق في مبنى سكني مرتفع إثر انفجارات يشتبه بها في جمهورية أديجيا الروسية الواقعة شرق البحر الأسود، وفق ما أفادت به السلطات.

وقال زعيم أديجيا، مراد كومبيلوف، إن هجومًا بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في بلدة نوفايا أديجيا، موضحًا أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، وأن 15 سيارة دُمرت، بينما تضررت 25 سيارة أخرى، دون تسجيل وفيات.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى سكنيا متعدد الطوابق متضررا ومركبات مشتعلة.

إلا أن المحلل العسكري المستقل يان ماتفييف استبعد أن يكون الهجوم ناجما عن ضربة بطائرة مسيّرة، مستندا إلى حجم الدمار، في حين أشارت تكهنات عبر الإنترنت إلى أن الحادث ربما نتج عن صاروخ دفاع جوي روسي أُطلق بالخطأ.