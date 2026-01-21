السلطات الكولومبية تتهم فارك بانتهاك اتفاق السلام

قالت السلطات الثلاثاء إن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الجماعة المتمردة السابقة، تنتهك اتفاق السلام المبرم عام 2016 مع الحكومة الكولومبية بعدم تسليم الذهب والأراضي وغيرها من الأصول التي كانت مخصصة لتمويل تعويضات ضحايا الجماعة.

وقالت هيئة المدقق العام في تقرير الثلاثاء إن فارك سلمت فقط جزءا صغيرا من الأصول التي كانت تحت سيطرتها، مما يقوض الجهود الرامية إلى مساعدة ضحايا الصراع المستمر لعقود في كولومبيا.

وكانت الجماعة قد وعدت بتسليم 444 كيلوجراما من الذهب بموجب اتفاق السلام، لكنها سلمت حتى الآن 252 كيلوجراما فقط للسلطات. كما سلمت واحدا فقط من بين 722 عقارا ريفيا وعدت بتسليمها، و17% من الأموال النقدية، وفقا للهيئة.

ووقعت فارك الاتفاق التاريخي مع الحكومة بعد ما لا يقل عن خمسة عقود من القتال، حيث نص الاتفاق على إعفاء مقاتلي الجماعة من العقوبات السجنية، والسماح لهم بتشكيل حزب سياسي، وتخصيص 10 مقاعد في الكونجرس لأعضاء سابقين.

وبالمقابل، وافق قادة الجماعة على تسليم أصول فارك لتمويل مشاريع التعويض، مثل البنية التحتية في المناطق الريفية، وإقامة نصب تذكارية لضحايا الصراع، أو فعاليات الحقيقة والمصالحة.

وكان من المفترض أن تحول الأصول المدرجة من قبل فارك إلى وكالة تعرف باسم جمعية الأصول الخاصة، التي يمكنها بيعها وتحويل الأموال إلى وكالة أخرى مسؤولة عن مساعدة ضحايا الصراع.