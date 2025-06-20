وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع إسرائيل لتوفير رحلات طيران خاصة لمواطنينا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم، إنه "كجزء من جهودنا لدعم المواطنين البريطانيين في الشرق الأوسط، تعمل الحكومة مع السلطات الإسرائيلية لتوفير رحلات طيران خاصة من مطار تل أبيب بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.

وأوضح لامي أن هذا الأمر يأتي بناء على مستويات الطلب من المواطنين البريطانيين.

وأضاف لامي: يجب على المواطنين البريطانيين تسجيل وجودهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ليتم التواصل معهم بشأن المزيد من الإرشادات حول هذه الرحلات، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأوضح الوزير أن "طرق البر للخروج من إسرائيل لا تزال مفتوحة، وطاقم المملكة المتحدة متواجد لدعم المواطنين البريطانيين الذين عبروا الحدود. وسيشمل ذلك توفير وسائل نقل حسب- الطلب- إلى المطارات القريبة للرحلات التجارية القادمة".

وتابع لامي: "نواصل الضغط من أجل حل دبلوماسي لتجنب تصاعد النزاع."