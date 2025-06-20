روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تزيد من خطر كارثة نووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استهداف إسرائيل لمناطق قرب المنشآت النووية الإيرانية يزيد من خطر وقوع كارثة نووية.

جاء ذلك في كلمة لها الجمعة خلال مشاركتها في الاجتماع الـ19 لاتحاد وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA) المنعقد في إطار منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وأكدت ضرورة حل هذه المسألة عبر وسائل سلمية وسياسية ودبلوماسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولفتت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل مساعيه بهذا الخصوص مع إسرائيل وإيران ودول أخرى.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجمات بدأت قبيل المحادثات غير المباشرة المخطط لها بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، معتبرة أن الهدف منها هو تعطيل تلك المحادثات.

وقبيل العدوان الإسرائيلي، عقدت إيران والولايات جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة، بعضها في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت زاخاروفا أن "الهجمات الإسرائيلية قرب المنشآت النووية الإيرانية تزيد من خطر وقوع كارثة نووية، قد لا تقتصر على المنطقة فقط بل تطال العالم بأسره، إنه وضع خطير للغاية".

وانتقدت زاخاروفا الغرب بسبب صمته إزاء هذا التصعيد وتطبيقه لمعايير مزدوجة.

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها إيران الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12 إلى مقتل 25 إسرائيليا، بينما أعلنت تل أبيب ارتفاع حصيلة الجرحى الذين وصلوا المستشفيات إلى 2517، بينهم 21 بحالة خطيرة و103 متوسطة، لكن مراقبين قالوا إن الخسائر أكثر من ذلك، مع الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على النشر.