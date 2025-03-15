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حقق فريق ضمك الفوز مساء الجمعة على القادسية بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 25 للدوري السعودي.
وشهدت هذه المباراة غياب النجم الدولي المصري طارق حامد عن صفوف فريقه ضمك.
جاء الهدف عن طريق حبيب ديالو من ضربة جزاء في الدقيقة (90+11).