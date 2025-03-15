 في غياب طارق حامد.. ضمك يهزم القادسية بالدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في غياب طارق حامد.. ضمك يهزم القادسية بالدوري السعودي

محمد جلال
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 12:19 ص | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 12:20 ص

حقق فريق ضمك الفوز مساء الجمعة على القادسية بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 25 للدوري السعودي.

وشهدت هذه المباراة غياب النجم الدولي المصري طارق حامد عن صفوف فريقه ضمك.

جاء الهدف عن طريق حبيب ديالو من ضربة جزاء في الدقيقة (90+11).


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