توقعات بصدور الحكم اليوم بحق ممثل «مراسلون بلا حدود» في تركيا

من المتوقع أن تصدر محكمة في إسطنبول حكمها، اليوم الاثنين، في قضية إيرول أوندروغلو، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، بسبب مشاركته في حملة تضامن مع صحيفة مؤيدة للأكراد مغلقة حاليا.

كما يواجه التركي الناشط في مجال حقوق الإنسان سيبنيم كورور فينكانسي، والكاتب أحمد نسين، المحاكمة في القضية نفسها. وظل الثلاثة قيد الاحتجاز، رغم قرار إطلاق سراحهم بعد احتجاج دولي.

وتم إغلاق صحيفة "أوزجور جونديم" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، بسبب ما تردد حول نشرها لدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويرغب كريستيان مهر مدير مكتب "مراسلون بلا حدود" في ألمانيا، المشاركة كمراقب خلال المحاكمة. وكتب على تويتر أنه يتوقع أن تدخل تركيا في "فترة سياسية جديدة دون عقوبات غير مبررة ضد الصحفيين" بعد الانتخابات المحلية.

وكتب أيضا في تغريدة على تويتر أن "إيرول أوندروغلو يجسد المعركة من أجل حرية الصحافة".