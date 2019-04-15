المجلس العسكري السوداني يعين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان

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أعلن المجلس العسكري السوداني -اليوم الاثنين- تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.