الإثنين 15 أبريل 2019 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

المجلس العسكري السوداني يعين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان


نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:35 ص

أعلن المجلس العسكري السوداني -اليوم الاثنين- تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك