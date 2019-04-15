المجلس العسكري السوداني يعين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان

الأكثر قراءة
مدة الرئاسة 6 سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لفترة ثالثة.. «الشروق» تنشر صياغات التعديلات الدستورية
صلاح يفسر طريقة احتفاله أمام تشيلسي
«تشريعية النواب» توافق على تعديل المادة 140.. وحق الرئيس الحالي في الترشح مدة تالية
بعد انفجار صلاح أمام تشيلسي.. تعرف على القصة كاملة وراء احتفال اليوجا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن المجلس العسكري السوداني -اليوم الاثنين- تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيسا للأركان، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.