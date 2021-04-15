جمعة يقود هجوم المصري لمباراة الطلائع في الكأس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش فى مباراة دور 16 لمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الاسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد عدور.

خط الدفاع : كريم العراقى ، أحمد شوشة ، عمرو موسى ، حسن على.

خط الوسط : أحمد رفعت ، فريد شوقي ، سعيدو سينبوري ، محمد جريندو ، عمر كمال عبد الواحد.

خط الهجوم : أحمد جمعة.

البدلاء : عصام ثروت، أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، إسلام عطية، مصطفى سلطان، محمد عنتر، حجاج عويس، أوستين أموتو، كازادي كاسينجو.