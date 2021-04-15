مساعد وزير الخارجية الأمريكي: قلقون إزاء عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، عن قلق الإدارة الأمريكية إزاء عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حتى الآن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، للسفير هيل، حيث جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأزمة الحكومية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة في لبنان.

من جانبه، قال دياب إن لبنان يحتاج بشكل مُلح إلى تشكيل الحكومة الجديدة حتى يُمكن معالجة مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، والشروع في مسار تنفيذ الإصلاحات انطلاقا من الخطة التي وضعتها حكومته.