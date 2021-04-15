أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السد العالي وخزانه يعطى مصر القدرة على استيعاب كثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة، مضيفا أن هذا أمر يتم تقديره من قبل الفنيين.

وأضاف شكري - في كلمته خلال اجتماعه مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب - أن ما يتعلق بالخطوات القادمة يظل مرهون بمدى الضرر الذي يقع على مصر، لوجود وفرة في مياه الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان سد أسوان".

وقال شكري: إن مصر تقدر وتهتم بالضرر المحتمل الكبير الذي قد يقع على الأشقاء بالسودان فى ظل قرب الملء الثاني لخزان سد النهضة بعد ٣ أشهر وهذا شئ لا نرتضيه، مؤكدا أن التقييم الفني يشير إلى أنه لن يقع ضرر على مصر حال قيام الجانب الإثيوبى بالملء الثاني، موضحا أن هذا في إطار التوقع، ولكن كل شيء مرهون بدراسات وتقييم دقيق على أرض الواقع لما يحدث بالفعل.

وتابع وزير الخارجية: "يمكن تصور أن الأمر يسير بدون وقوع ضرر على مصر، أما إذا وقع ضرر فهنا تعمل كل أجهزة الدولة لمواجهة هذا الضرر والتصدى له وإزالة أى آثار له"، مؤكدا أن كل الإمكانيات والقدرات متوفرة لدى الدولة وأجهزتها المختلفة".