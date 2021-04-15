 آلاف الألمان يتظاهرون بعد إلغاء سقف إيجارات المساكن في برلين - بوابة الشروق
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آلاف الألمان يتظاهرون بعد إلغاء سقف إيجارات المساكن في برلين

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:40 م

تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، بعدما ألغت محكمة سقف الإيجارات في المدينة.

ودعا المتظاهرون إلى تجميد الإيجارات على مستوى البلاد، وانتقدوا قرار المحكمة العليا.

كما طالبوا الساسة بوضع حد لما وصفوه بـ "جنون الإيجارات".

وقرع كثير من المشاركين أغطية أواني الطهي، وردد البعض: "إذا أخذتم غطاء، سنعود بآلاف الأغطية".

ودعا للمظاهرة اتحاد المستأجرين في برلين.

وارتدى جميع المتظاهرين تقريبا كمامات، وحاولوا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته الشرطة.

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