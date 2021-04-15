الشركة المنتجة لـ«كله بالحب» تعتذر لأبطال العمل وتعلن عن تدارك خطأ التترات

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «كله بالحب» بيانا، تقدمت فيه بإعتذار إلى فريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم الفنانين أحمد السعدني وصابرين ومصطفى درويش ونور قدري، وأكدت فيه أن الخطأ كان غير مقصودا.

وأكدت الشركة في البيان، أنها تحمل لهم كل التقدير وتعتز بوجودهم بالعمل، وأنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل.

وجاء نص البيان: «تتقدم إدارة شركة " سكرمو ميديا " للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل "كله بالحب" وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلي راسهم النجم احمد السعدني و النجمه صابرين و النجم مصطفي درويش ونور قدري و باقي نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى، وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذ المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل».

وكان الفناين أحمد صلاح السعدني ومصطفى درويش، قد أعلنوا انسحابهم من مسلسل "كله بالحب"، ورفع قضية على شركة إنتاج المسلسل، وذلك على إثر عرض الحلقة الأولى من المسلسل على شاشة قناة النهار، وفوجيء المشاهدين بكتابة اسم بطلة العمل زينة 3 مرات، مرة بشكل منفرد، ومرة بجوار أحمد السعدني، والثالثة بجوار اسم الفنانة صابرين، بما يخالف العقد المبرم مع الجهة المنتجة.

مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.