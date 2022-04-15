هونج كونج: تراجع إصابات كورونا لأقل من ألف حالة



أعلنت هونج كونج عن أقل من ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 اليوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكرت تشونج شوك-كوان، رئيسة قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة، خلال إيجاز صحفي، أن هونج كونج سجلت 946 إصابة بكورونا اليوم الجمعة، وهو أدنى عدد من الإصابات المسجلة منذ العاشر من شباط/فبرايرالماضي.



وقالت الرئيسة التنفيذية كاري لام، في إيجاز صحفي في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إنها سوف توقف الإيجاز الصحفي اليومي بشأن الفيروس عندما تتراجع الإصابات اليومية في المدينة لأقل من ألف واستئناف لقاء الصحافة أيام الثلاثاء، لتجدد بهذا وعدا قائما منذ فترة طويلة.



يأتي تراجع الإصابات فيما من المقرر أن تخفف هونج كونج بعض إجراءاتها الخاصة بالتباعد الاجتماعي. واعتبارا من 21 نيسان/أبريل، سوف تتمكن المطاعم من أن تظل مفتوحة لتناول الطعام بها حتى العاشرة مساء، وسوف يتم السماح لما يصل لأربعة أشخاص بالجلوس على طاولة واحدة. ويمكن إعادة فتح صالات الرياضة والمتاحف ودور السينما ولكن الحانات سوف تظل مغلقة.