سياسي دنماركى متطرف يحرق نسخة من المصحف في السويد

أقدم السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، اليوم، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، فيما هاجم محتجون في مدينة لينشوبينج الشرطة السويدية التي سمحت بتلك التظاهرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصرها.

كانت الشرطة السويدية قد سمحت بمظاهرة للناشط الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان وحزبه "الخط المتشدد" المعروف باستفزازاته المناهضة للإسلام، وأعلن بالودان نيته حرق مصحف خلال التجمع، وفقاً لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وكان من المقرر أن يتم التجمع قرابة الساعة 3,30 عصرا في منطقة سكاجيتورب، حيث ولد أكثر من 50 % من السكان في الخارج والتي تضم جالية مسلمة كبيرة.

لكن لم تتمكن جماعة اليمين المتطرف من الوصول إلى مكان التجمّع، واندلعت صدامات بين مشاركين في تظاهرة مضادة والشرطة، وفقاً لمشاهد بثتها مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في بعضها عشرات الشبان وجوههم مقنعة أو مخفية بغطاء للرأس، يكسرون زجاج سيارات الشرطة. ويقف أحد المحتجين المناهضين لتجمع اليمين المتطرف على سطح سيارة ويصرخ "الله أكبر".

وتمكن السياسي المتطرف في وقت لاحق من إشعال النار في نسخة من المصحف وسط تنديد من المسلمين المتواجدين في المكان.

واشتعلت النيران في سيارة للشرطة ومركبة أخرى. وقالت متحدثة باسم الشرطة للتلفزيون الوطني "اس في تي": "كانت الأجواء عنيفة واستهدفت هجمات الشرطة في المكان". وأوضحت أن الأجواء هدأت بعدما غادر عناصر الأمن المكان.

ووصفت الشرطة المحلية الأحداث في بيان بأنها "أعمال شغب عنيفة". ونقل ثلاثة من عناصر الشرطة إلى المستشفى، أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة، وألقي القبض على شخصين.

وكان من المقرر حدوث مظاهرة أخرى بقيادة بالودان في بلدة قريبة من نورشوبينج، لكن تعذر تنظيمها أيضاً. وأكدت الشرطة الإبلاغ عن حوادث هناك أيضاً، وحرق مركبات.

وأثار راسموس بالودان حوادث بانتظام في السنوات الأخيرة، وفي نوفمبر 2020، أوقف في فرنسا ثم تم ترحيله.



