محافظ جنوب سيناء: 23 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع مدن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال تطوير الطرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة تخطيط الطرق بكل مدينة بما يتناسب مع زيادة الكثافة السكانية، والتطوير الجاري لتظهر كل مدينة بالشكل الحضاري الذي يليق بها كمدينة ساحلية سياحية.



وصرح المحافظ لـ"الشروق" اليوم الجمعة، بأن خطة تطوير الطرق بكل مدينة تضمنت أيضًا ربط كافة المدن ببعضها البعض مع الوضع في الاعتبار مناطق إحداثيات السيول، وتزويد هذه الطرق بكافة الخدمات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لخطة تطوير الطرق الجاري تنفيذها بلغت 23 مليار و185 مليون جنيه.



وأوضح أن جاري تطوير الطريق الساحلي بمدينة الطور بطول 9 كيلومترات، بداية من كمين الساحل حتى كمين وادي الطور، بتكلفة 500 مليون جنيه، وجاري تطوير طرق بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 8,5 مليار جنيه، بينهم طريق السلام بطول 59 كيلو متر وبتكلفة 4,5 مليار جنيه، وطريق الرويسات وبعض الطرق الداخلية بالمدينة بطول 59 كيلو متر، وبتكلفة 4 مليارات جنيه.



وتابع: "كما جاري تطوير طريق يربط بين مدينة طور سيناء ومدينة سانت كاترين مرورًا بوادي حبران، ويبلغ طوله 57 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 7,5 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من تطوير طريق المحور الأوسط (وادي وتير) بتكلفة 3 مليارات جنيه، وأيضًا الانتهاء من تطوير طريق سانت كاترين حتى كمين وادي فيران بطول 110 كيلو متر، وبتكلفة 3 مليارات جنيه، وجاري توسعة وتطوير طريق النبي صالح حتى مركز الزوار بمدينة سانت كاترين بتكلفة 60 مليون جنيه، وطريق السيارات الكهربائية حتى منطقة وادي الدير بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء شبكة طرق داخلية جديدة بالمدينة ضمن مشروع التجلي الأعظم بتكلفة 100 مليون جنيه".