الصين تجري مناورات حول تايوان في «رد فعل مضاد» لزيارة وفد أمريكي لتايبيه



قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين اليوم الجمعة إن التدريبات العسكرية الصينية في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان يقصد منها "رد فعل مضاد للسلوك السلبي للولايات المتحدة وزيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا" إلى تايوان.



وجاءت تصريحات المتحدث تشاو لي جيان بعدما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني عن التدريبات.



وكان المتحدث يشير إلى زيارة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السناتور الجمهوري ليندساي جراهام الذي التقى برئيسة تايوان تساي إنج-ون في تايبيه اليوم الجمعة.



ووجه الوفد رسالة دعم لتايوان خلال زيارة للجزيرة.



وذكرت رئيسة تايوان تساي إنج-ون لأعضاء الوفد الأمريكي اليوم الجمعة أن "غزو روسيا لأوكرانيا أثبت أنه لابد للديمقراطيات أن تعزز تحالفاتها، وأننا يمكننا بشكل جماعي أن ندافع عن أنفسنا من التهديدات التي تشكلها الدول السلطوية التي تسعى لزعزعة السلام الإقليمي".



وصرح أعضاء الوفد الأمريكي بأن الولايات المتحدة سوف تبدأ في جعل الصين تدفع ثمنا أكبر بسبب التنمر على تايوان ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتنظر الصين إلى تايوان باعتبارها إقليما منشقا عنها، وترفض هذه النوعية من الاتصالات الرسمية بين تايوان الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين.



ويتكهن مراقبون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير بأن بكين ستنفذ تهديداتها المتكررة بالسيطرة على الجزيرة للإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا.



واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن التوترات بين بكين وتايوان من خلال دعمها للجزيرة.



وأضاف: "إن من يلعبون بالنار سيحترقون في النهاية"، واصفا القضية التايوانية بأنها شأن صيني داخلي. وأوضح أن الصين لن تسمح بالتدخل الأجنبي.