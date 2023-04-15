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قمصان يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على فاركو

عمرو فهمي
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 2:25 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 2:25 ص

عدد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المكاسب التي حققها الفريق بعد الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق حصل على ثلاث نقاط مهمة استعاد بها صدارة الدوري، بالإضافة إلى تجربة العديد من الجوانب الخططية التي كان يرغب في تنفيذها الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المباراة شهدت الدفع بعدد من اللاعبين العائدين من فترة غياب بسبب الإصابات، كما شهدت مستويات مميزة خاصة من جانب محمود متولي وأحمد قندوسي ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر، وهو ما كان يحتاحه الفريق لمواجهة ضغط المباريات.

وأكمل: «نعاني من الغيابات بسبب الإصابات وآخرها محمد الضاوي كريستو، ويتزامن ذلك مع ضغط المباريات، لذلك يعمل الجهاز الفني على تدوير مشاركة اللاعبين». وشدد على أن الأهلي أغلق صفحة مباراة فاركو، وبدأ التركيز في لقاء سموحة الذي يمثل أهمية كبيرة في سباق صدارة الدوري.

وجدد قمصان الشكر لجماهير الأهلي التي تحرص بشكل مستمر على دعم اللاعبين، متمنيًا أن ينجح الفريق في مواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولات من أجل إسعادهم.


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