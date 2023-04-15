المركز السوري للزلازل: تسجيل 15 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت- أن من الهزات المسجلة، شمال غرب دمشق بـ 38 كم على الحدود السورية اللبنانية بقدر 1.6 درجة، وشمال غرب حماة بـ27 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب إدلب بـ29 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب حلب بـ63 كم بقدر 2.5 درجة، وجنوب غرب اللاذقية بـ29 كم في البحر بقدر 2.6 درجة، و6 هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح ما بين 1.7 و 3.3 درجة، وهزتان في البر التركي، وواحدة في البحر المتوسط، وأخرى في البحر الأحمر بقدر 4.3 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح ما بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.