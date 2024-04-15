رئيس جامعة سوهاج يوجه بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفى الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جميع مباني العيادات الخارجية والتخصصية، وغرف العمليات الكبرى والصغرى والمطبخ المركزي، ومركز التعقيم، والأقسام الداخلية، بمستشفى الجامعة القديم؛ لمتابعة سير العمل وانتظامه في أول أيام العودة للعمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك؛ للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى الجامعي القديم.

ورافق رئيس الجامعة في الجولة، كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير عام الأمن الإداري بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مدير العيادات الخارجية.

والتقى رئيس الجامعة، خلال الجولة التفقدية، بالعديد من الحالات المرضية من المترددين على المستشفى والمحجوزين بداخله، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وناظر العديد من الحالات بنفسه في بعض العيادات.

وشدد رئيس الجامعة، على تواجد جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم، والاهتمام بنظافة وتنظيم العيادات، وتوفير جميع الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارجية والتخصصية، موجهاً بعدد من الإجراءات لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة؛ لاستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية في أول يوم عمل عقب عطلة العيد بلغت 2200 حالة، موزعين على عدد 23 عيادة تخصصية.

وشدد على تسجيل جميع الحالات وعمل إحصائية يومياً والاهتمام بأعمال النظافة للعيادات وغرف الكشف والطرقات والممرات الرئيسية، وتذليل العقبات أمام المترددين على المستشفى الجامعي بمقريها.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، أن الجولة التفقدية شملت عدد من العيادات الخارجية والتخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم مثل عيادات النسا والتوليد، الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وجراحة العظام، والأمراض العصبية، وعلاج الألم والجلدية، وجراحة التجميل، الأوعية الدموية، الباطنة، والأطفال، طب الأسرة، أمراض الدم، رسم المخ والعضلات، الأم والجنين، المسالك، طب المناطق الحارة، والأشعة المقطعية وأشعة الرنين، طب وجراحة العيون، والسمعيات، وحدة ومركز طب أمراض التخاطب، اشعة الايكو، الي جانب تفقد مركز التعقيم، والمطبخ المركزي للمستشفى.



